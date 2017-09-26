Новости Гомеля

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Комментарии
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Вопрос: Говорят, что не только кукушки подкладывают яйца в чужие гнезда. А кто еще? Из телефонного звонка в редакцию.