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Новости криминала и ЧП в Гомеле и области

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03/02/2021 17:08
Правоохранители проверяют сообщение о минировании столичных школ

Анонимное сообщение о минировании нескольких столичных учреждений образования поступило в среду, около трех часов дня. Правоохранители совместно с саперно-пиротехническими группами... Читать дальше

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03/02/2021 14:58
УСК по Витебской области разыскивает жертв мошенника из Светлогорска

Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о мошенничестве и просит откликнуться жертв мошенника. Такая информация размещена на... Читать дальше

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03/02/2021 12:34
Два работника агрокомбината в Гомельском районе похитили 16 тонн зерна

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Гомельского района выявили преступную схему хищений госимущества в области агропромышленного сектора. Читать дальше

телефонный мошенник
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03/02/2021 11:37
Правоохранители предупредили о появлении новых схем мошенничества по телефону

Правоохранители рассказали, что появились новые способы хищения денежных средств. Киберпреступники представляются работниками службы безопасности банка, а потом переключают звонок на... Читать дальше

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03/02/2021 11:36
В Гомельском районе в ДТП пострадал пешеход

Утром 2 февраля 50-летний водитель «Пежо-806» двигался по автодороге М10 в направлении г.Гомеля. На 32 км дороги он совершил наезд... Читать дальше

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03/02/2021 10:50
В бассейне Житковичской спортивной школы произошло ЧП с хлором и соляной кислотой

2 февраля спасатели получили сообщение о поступивших в Житковичскую больницу людях, обследуемых на предмет химического отравления, сообщает пресс-служба МЧС. Читать дальше

чугун
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03/02/2021 10:27
В Гомельском районе двое мужчин украли с территории предприятия более ста секций чугунного ограждения

В середине января в ОВД Гомельского райисполкома было подано заявление. Инженер ОАО «Совхоз-комбината «Сож» сообщил о том, что с территории... Читать дальше

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03/02/2021 09:15
В Чечерском районе мужчина пустил знакомого переночевать, а наутро обнаружил пропажу телефона. Судебные эксперты помогли найти вора по отпечаткам пальцев

В оперативно-дежурную службу ОВД Чечерского райисполкома поступило сообщение о краже мобильного телефона, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской... Читать дальше

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03/02/2021 09:06
Суд приговорил трех работников БМЗ, грубо нарушивших общественный порядок, к лишению свободы на 2,5 и 3 года

Жлобинским районным судом 1 февраля было рассмотрено уголовное дело в отношении трех работников Белорусского металлургического завода, сообщает ndsmi.by со ссылкой... Читать дальше

мошенник в телефоне
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02/02/2021 18:30
В 2020 году злоумышленники похитили с карт жителей Хойникского района более 16 тысяч рублей

Годом ранее этот показатель был почти в четыре раза меньше – 4 473 рубля, сообщают «Хойніцкія навіны». Широко распространена преступная... Читать дальше

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02/02/2021 16:28
Очередная жертва кибер-преступников. Пенсионерка из Мозыря лишилась 10 тыс. рублей

60-летняя мозырянка после телефонного разговора лишилась денежных накоплений с карт разных банков на общую сумму около 10 тысяч рублей. Об... Читать дальше

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