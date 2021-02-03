Новости криминала и ЧП в Гомеле и области
Анонимное сообщение о минировании нескольких столичных учреждений образования поступило в среду, около трех часов дня. Правоохранители совместно с саперно-пиротехническими группами... Читать дальше
Подробности уточняются. Читать дальше
Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о мошенничестве и просит откликнуться жертв мошенника. Такая информация размещена на... Читать дальше
Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Гомельского района выявили преступную схему хищений госимущества в области агропромышленного сектора. Читать дальше
Правоохранители рассказали, что появились новые способы хищения денежных средств. Киберпреступники представляются работниками службы безопасности банка, а потом переключают звонок на... Читать дальше
Утром 2 февраля 50-летний водитель «Пежо-806» двигался по автодороге М10 в направлении г.Гомеля. На 32 км дороги он совершил наезд... Читать дальше
2 февраля спасатели получили сообщение о поступивших в Житковичскую больницу людях, обследуемых на предмет химического отравления, сообщает пресс-служба МЧС. Читать дальше
В середине января в ОВД Гомельского райисполкома было подано заявление. Инженер ОАО «Совхоз-комбината «Сож» сообщил о том, что с территории... Читать дальше
В оперативно-дежурную службу ОВД Чечерского райисполкома поступило сообщение о краже мобильного телефона, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской... Читать дальше
Жлобинским районным судом 1 февраля было рассмотрено уголовное дело в отношении трех работников Белорусского металлургического завода, сообщает ndsmi.by со ссылкой... Читать дальше
Годом ранее этот показатель был почти в четыре раза меньше – 4 473 рубля, сообщают «Хойніцкія навіны». Широко распространена преступная... Читать дальше
60-летняя мозырянка после телефонного разговора лишилась денежных накоплений с карт разных банков на общую сумму около 10 тысяч рублей. Об... Читать дальше